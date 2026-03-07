Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Mücadelenin ardından canlı yayında konuşan genç kaleci, bazı pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesine anlam veremediğini söyledi.

"VAR NASIL ÇAĞIRMADI ANLAMIYORUM"

Derbide yaşanan pozisyonlara değinen Ersin Destanoğlu, özellikle kırmızı kart bekledikleri bir pozisyon hakkında şunları söyledi:

"Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum."

"MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade eden Beşiktaş kalecisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum. O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem."