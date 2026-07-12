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Ersin Destanoğlu Al-Jazira'ya transfer oldu

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ ile sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Ersin Destanoğlu'nun transferini resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansın ardından kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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