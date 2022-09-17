Ersin, Beşiktaş taraftarının sabır taşını çatlattı! Bir sonraki maçta kalede görmek dahi istemiyorlar

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü 2 isabetli şutun da gol olması sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, genç kaleciyi artık kadroda görmek istemediğini belirtti.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'na büyük tepki vardı.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜK

İstanbulspor'dan yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Ersin Destanoğlu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Genç kaleciye artık forma verilmemesi gerektiğini belirten taraftarlar, bir istatistiğe de dikkat çekti.

İSTATİSKLERE DİKKAT ÇEKTİLER

Mücadelede İstanbulspor 8 şut çekerken bunların 2'sinde isabet sağladı. Ev sahibi ekibin kaleye isabet sağladığı 2 şutta da golü bulması Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyi daha da körükleyen bir faktör olarak öne çıktı.