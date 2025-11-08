Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 3-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Maçın ilk devrede kaybedildiğini belirten Erol Bulut, "Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra oyun bitmiş oldu." dedi.

"SÜPER LİG'DE AFFETMEZLER!"

Oyuncularına sitemde bulunan deneyimli teknik adam, "İlk yarı maçı hediye ettik. Bizim hatalarımızdan yediğimiz iki gol var. O kadar bireysel hata yaparsanız Süper Lig'de affetmezler. Teknik adam bir hafta her şeyi gösterir ama bireysel pas hataları yapılırsa buna engel olamayız." ifadelerini kullandı.

"NET KONUŞTUM, BUNDAN DAHA NET OLAMAZ"

Takımına mesaj verdiğini ifade eden Erol Bulut, "Takıma net konuştum. Bundan daha net olamaz. '4 gün sonra farklı bir takım istiyorum' dedim. Bu hata seviyesi ligi kaldırmaz. Kolay bir görevi üstlenmedik, belli. Fiziksel seviyeyi artırmaya çalışıyoruz ama istediğimiz yerde değiliz. Milli arada 2 hazırlık maçı oynayacağız ve bazı şeyler deneyeceğiz." şeklinde konuştu.