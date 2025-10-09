Haberler

Erol Bulut, Süper Lig'e geri dönüyor

Erol Bulut, Süper Lig'e geri dönüyor
Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için bir süredir boşta olan Erol Bulut ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu doldurma hazırlanıyor.

EROL BULUT İLE ANLAŞILDI

Yeni teknik direktör arayışlarında birçok isimle temas kuran Antalyaspor yönetimi, bir süredir boşta olandeneyimli teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. İki taraf arasında sözleşmedeki küçük pürüzlerin kaldığı, ardından imzaların atılacağı belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapmış, daha sonrasında da İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, 1 yıldır herhangi bir takımda görev yapmıyordu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
