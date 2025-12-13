Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı kontrataklardan yedikleri goller yüzünden 2-0 geride kapattıklarını, ikinci yarı yine kontrataktan kalelerinde üçüncü golü gördüklerini belirtti.

''KAZANMANIZ ÇOK ZOR OLUYOR''

İkinci yarıda ellerinden geleni yaptıklarını, pozisyonlara girip gol de attıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti: "Kontrataktan yine yediğimiz dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti. Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor. Rakibimiz 6 önemli pozisyona girdi, 4 gol attı. Sonuçta kalite farkı var. Bireysel kalite farkı var. Devre arasına bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz kulüp olarak, takım olarak ona bakacağız. Yapabiliyorsak tabii. Biliyorsunuz kolay değil. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur."

''İKİ TAKIM ARASINDA GEÇECEK''

Trabzonspor'un gelecek hafta şampiyonluk yarışında olmasının zor olduğunu belirten Erol Bulut, iki takım arasında bir yarış olacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer. Trabzonspor'un futbolcu kalitesi ve kadro derinliği anlamında sonuna kadar gidemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah sonuna kadar giderler ve iyi bir yarış olur. Ama bence iki takım arasında geçecek." ifadelerini kullandı.