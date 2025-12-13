Haberler

Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı sonunda konuştu. Ligdeki şampiyonluk tahmini hakkında konuşan Bulut, Trabzonspor'un zirve yarışında olamayacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer. Trabzonspor'un futbolcu kalitesi ve kadro derinliği anlamında sonuna kadar gidemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah sonuna kadar giderler ve iyi bir yarış olur. Ama bence iki takım arasında geçecek." dedi.

  • Erol Bulut, Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörüdür.
  • Erol Bulut, şampiyonluk yarışının Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçeceğini belirtti.
  • Erol Bulut, Trabzonspor'un futbolcu kalitesi ve kadro derinliği nedeniyle şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı kontrataklardan yedikleri goller yüzünden 2-0 geride kapattıklarını, ikinci yarı yine kontrataktan kalelerinde üçüncü golü gördüklerini belirtti.

''KAZANMANIZ ÇOK ZOR OLUYOR''

İkinci yarıda ellerinden geleni yaptıklarını, pozisyonlara girip gol de attıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti: "Kontrataktan yine yediğimiz dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti. Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor. Rakibimiz 6 önemli pozisyona girdi, 4 gol attı. Sonuçta kalite farkı var. Bireysel kalite farkı var. Devre arasına bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz kulüp olarak, takım olarak ona bakacağız. Yapabiliyorsak tabii. Biliyorsunuz kolay değil. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur."

''İKİ TAKIM ARASINDA GEÇECEK''

Trabzonspor'un gelecek hafta şampiyonluk yarışında olmasının zor olduğunu belirten Erol Bulut, iki takım arasında bir yarış olacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçer. Trabzonspor'un futbolcu kalitesi ve kadro derinliği anlamında sonuna kadar gidemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah sonuna kadar giderler ve iyi bir yarış olur. Ama bence iki takım arasında geçecek." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
title