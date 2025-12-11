Haberler

Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray'ın 350 milyon Euro kadro değeri olduğunu belirterek, en iyi oyunlarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Erol Bulut, ''Galatasaray'ı yenmek istiyoruz.'' dedi.

  • Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray ile karşılaşacak.
  • Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'ı yenmek istediklerini belirtti.
  • Erol Bulut, Galatasaray'ın 3-4 sakat oyuncusu olmasına rağmen geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor cumartesi günü saat 20.00'de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BİZİM ADIMIZA İYİ OLDU''

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına taktiksel değişiklikle çıktıklarını belirten Bulut, "İki takım için de zor bir maç oldu. İki takım da kazanmak istedi. Biz Alanyaspor'a karşı sistemimizde biraz değişiklik yaptık, 3-4-3 şeklinde karşılık verdik. Onlar da aynı sistemde oynuyordu. Pozisyonlar bulmaya çalıştık, yakaladığımız birkaç pozisyon da vardı. Maçın gidişatına bakarsak kazanabilirdik. Aslında güzel bir maç oldu. Hedefimiz üç puandı ama deplasmanda bir puan şu anda altın değerinde. O yüzden bir puan bizim adımıza iyi oldu" diye konuştu.

''GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ''

Galatasaray maçı hakkında konuşan Erol Bulut, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izledik. 3-4 sakat oyuncuları olsa bile geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını biliyoruz. Monaco deplasmanından dönüp hafta sonu buraya gelecekler ama büyük takımlar için haftada üç maç oynamak artık normal hale geldi. 'Yorgun olurlar mı?' sorusu geleceği için bunu önceden söylemiş olayım, bu tempoya alışıklar. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Galatasaray'ı iyi analiz edip, bugün ve yarın çalışmalarımızı ona yönelik sürdüreceğiz. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Evimizde oynayacağız, inşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz. Sonuçta karşımızdaki 350 milyon Euro değerinde bir takım ama Antalyaspor olarak sahada her şeyimizin en iyisini göstermek zorundayız. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz. Analizlerimize göre çalışıp, inşallah en iyi şekilde karşılık vereceğiz" şeklinde konuştu.

