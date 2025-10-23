Haberler

Erol Bulut: 'Başakşehir Maçından Puan Almak İstiyoruz'

Erol Bulut: 'Başakşehir Maçından Puan Almak İstiyoruz'
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, pazar günü iç sahada oynayacakları Başakşehir maçında puan hedeflediklerini belirtti. Takımın eksiklerini kapatmak için çalışacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, pazar günü iç sahada karşılaşacakları Başakşehir maçından puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir maçları ile ilgili değerlendirmeler yaparak soruları yanıtladı.

"Çok çalışarak eksikleri kapatacağız"

Konuşmasına Gaziantep FK maçını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, "Gaziantep maçıyla başlayacak olursak, takımımızla bir hafta çalıştık. Aslında iyi bir hafta geçirmiştik. Eksik olduğumuz noktalarda futbolcularımıza çok fazla bilgi de verdik. Maalesef daha önce alıştıkları sistemden çıkmaları biraz zaman alıyor. Zaman geçtikçe ve daha çok çalıştıkça eksik noktaları kapatacağız. Verdiğimiz yeni bilgileri sahada uygulamaları için daha çok çalışmamız gerekiyor. Antep'te ilk yarı istemediğimiz bir sonuç oldu. 3-0 geriye düşerek cezalandırıldık. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç değişiklikle takım kendini buldu ve daha çok mücadele gösterdi. Karşılık vermeye çalıştık. İlk yarıda oynadığımız oyuna rağmen skoru 3-3'e de getirebilirdik" dedi.

"Puanlarla ayrılmak istiyoruz"

Bu hafta oynanacak Başakşehir maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, "Puan olarak Başakşehir kötü bir durumda olsa da kimse zayıf bir takıma karşı oynayacağımızı düşünmesin. Zor bir maç olacak. Amacımız Başakşehir maçından puanlarla ayrılmak. Takım verdiğimiz bilgilere iyi tepkiler veriyor. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sahaya yansıtacak ve karşılığını alacağız" diye konuştu.

"Forma şansı bulması onun elinde"

Değerlendirmeler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, genç futbolcu Bachir Gueye ile ilgili gelen soruya, "Antrenmanlarda gösterdiği performansla ona forma şansı verdim. İyi bir mücadele sergiledi ve iki gol attı. Daha fazla forma şansı bulması onun performansına bağlı" dedi.

Takımdaki sakatlıklara da değinen Bulut, Erdoğan Yeşilyurt'un devre arasında hazır olabileceğini belirterek, Dario Ari'nin bu hafta kadroda yer alacağını Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün takımla antrenmanlara başladığını ifade etti.

Son olarak taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Bulut, "Şehirde sık sık dolaşmaya çalışıyorum. Bana olan sevgi ve saygıyı gördüm. Umarım Başakşehir maçında stadyumu doldururlar ve biz de karşılığını veririz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
