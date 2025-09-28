Erol Bulut, Ali Koç'un kendisine transfer etmediği yıldızı ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, HT Spor'daki canlı yayında Sarı-lacivertlilerdeki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, o dönemdeki transferler hakkında çarpıcı sözlere imza attı.

"FENERBAHÇE'DE İSTEDİĞİM TAKIMI KURAMADIM"

Fenerbahçe'de istediği takımı kuramadığını söyleyen Erol Bulut, "Takımları hep zor durumda aldım. Malatya'ya gittiğimde, lige yeni çıkmıştı. Altıncı haftada gittim, o sene 10. bitirdik. Ertesi sene Avrupa'ya götürdük. Alanya'nın durumu belliydi. Avrupa'ya gittik, kupada final oynadık. Fenerbahçe'ye gittiğimde, benden önceki iki sezon Avrupa'ya gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Sıkıntılı bir dönem. Pandemi dönemi. Taraftarımızın önünde oynayamadık. İstediğimiz transferleri tam gerçekleştiremedik. İstediğim takımı kuramadım. O konuyla ilgili çok konuşabilirim. Kimleri istedik, kimleri aldık, kimler alınmadı." dedi.

"SAKAT FUTBOLCULAR GELDİ"

Devre arasında takıma hazır olmayan ve sakat futbolcuların alındığını söyleyen Erol Bulut, "Benim 5 ayım daha var şampiyonluk için. 5 ayda sakat futbolcu mu, hazır futbolcu mu almak istersiniz? Doğal bir soru. Her teknik direktör cevaplandırabilir. Liderim, 2-3 futbolcu alacağız diye söylüyoruz. Ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı." ifadelerini kullandı.

"İSTEMEDİĞİM FUTBOLCULAR ALINDI"

Yönetim tarafından takıma istemediği oyuncuların alındığını açıklayan deneyimli hoca, "Kötü futbolcular değil, iyi futbolcular alındı ama benim oynatmak istediğim sistemin içerisinde bu futbolcularla ilerleyemeyeceğimizi o dönem belirtmiştim. Nedense ben imza attıktan sonra istenilmeyen futbolcularla, birkaç kişiyle imza atıldı. Ben o sıkıntıları yaşadım. İstemediğim futbolcular alındı. İstemediğim futbolcular alındı. Emre Belözoğlu tarafından alındı, yönetim tarafından mı alındı onu bilemem. Perotti diye bir futbolcu aldık. Doktorumuz tarafından raporlandı, konu da oldu. Çok kaliteli bir futbolcu. Roma'da oynuyordu, 30-31 yaşında transfer edildi ama son 3 senesinde 300 gün sakatlık yaşamış, sakatlığı vardı. İsim gelince analiz ettik, kaliteli futbolcu, sakat futbolcu ve alınmaması gerektiğini söyledik. 5 maçta oynadı. 5 maçta iyi işler yaptı. Bize sürekli devamlılık lazım. Yine sakatlandı ve sezonu kapattı. Böyle birkaç kişi daha sayabilirim." yorumunu yaptı.

"BAKASETAS'I İSTEDİM, ALINMADI"

Bakasetas'ı transfer etmek istediğini ancak alınmadığını da itiraf eden Erol Bulut, "Alanya'da çalıştığım Bakasetas ile ilgili rapor sundum ve geldiğimden bu yana istediğimi söyledim. Ama hiçbir zaman alamadık. O dönem Alanyaspor ile görüşüldü. Bonservisi de çok yüksek değildi, alınmadı. 3-4 tane size fazla verim veremeyecek futbolcu almışsınız. Ben ilk yarıda liderdim. Devre arasında 1-2 futbolcu alınsın dedik. Bakasetas'yı yine istedik. Alınmadı. Başka transferlere yöneldik. Gelen arkadaşlarımız ya sakat geldi ya da hazır olmayan futbolcular." sözlerinisarf etti.