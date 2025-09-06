Haberler

Ernest Muçi, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Ernest Muçi'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro olacak.

Süper Lig'de beklenen transfer gerçekleşti. Trabzonspor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Ernest Muçi transferini açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 8.5 MİLYON EURO

Trabzonspor, Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transfer için Beşiktaş' 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bjk de kim kaldı kim oynayacak dedem mi?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
