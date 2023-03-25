Ermenistan taraftarı Salih'i şaşırtmamış: Islıklayacaklarını biliyorduk

A Milli Futbol Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadan önce rakip taraftarlar milli marşımızı ıslıkladı. Salih Özcan yaşananlarla ilgili, "Taraftarın bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert maç olacağını tahmin etmiştik. Ama kazanmayı başardık" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, deplasmanda Ermenistan'la karşı karşıya geldi. Geriye düştüğümüz maçtan 2-1 galip ayrıldık.

MARŞIMIZI ISLIKLADILAR

Ermenistanlı taraftarlar, sahalarında konuk ettikleri A Milli Takımımıza ve ülkemize büyük saygısızlık yaptı. Ermenistan tribünleri, maç öncesinde İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

SALİH ÖZCAN: ISLIKLAYACAKLARINI BİLİYORDUK

Alman devi Dortmund'da forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Salih maçın ardından "Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak, kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık. 6 numarada yalnız oynadım, önümde Hakan ve Orkun 8 olarak oynadı. Topla daha rahat oynadık. Topu çevirmeyi denedik ve bunu başardık. 2 golü attık. 3 puanla ülkemize geri dönüyoruz" açıklamasında bulundu.