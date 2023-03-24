Ermeni gazeteciden A Milli Takım'ın hocası Kuntz'a olay soru: Ülkenize nasıl döneceksiniz?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Alman hocaya, Ermeni bir gazetecinin sorduğu soru dikkat çekti.

"YENİLMENİZ DURUMUNDA ÜLKENİZE NASIL DÖNECEKSİNİZ?"

Ermenistan'da düzenlenen basın toplantısında Ermeni bir basın mensubu Kuntz'a, "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusunu yöneltti. Alman hoca bu soruya, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Stefan Kuntz'un yaptığı açıklama şöyle:

"OYUNCULARIMIZIN ANLIK DURUMUNA GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

"Genel olarak oyun içerisinde belli prensipler vardır. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak o prensipleri ayakta tutmak önemli. Aynı zamanda hangi oyuncuların elimizde olduğuna bakarak da karar veriyoruz. 3'lü ve 4'lü oynamanın dışında biz oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz.

"EN İYİ ŞEKİLDE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Koronavirüs sürecinden öncesini düşünürseniz aslında Ermenistan futboluna, İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak o süreçten sonra teknik direktörünüz değişti. Takıma farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle kendi takımıma odaklanıp yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız.

KALECİ TERCİHİ KİM OLACAK?

Eğer yine en genç isimlerle devam edeceksek Mert ile oynayamayacağız demektir. Şaka bir yana yarın sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildireceğiz. Ondan sonra zaten sizler de haber alırsınız.

"8 ADIMLIK BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

25 yaş ortalamasıyla en genç takımlardan birisiyiz. Burada önemli olan bazı oyuncularımız önemli bir yaş diliminin içerisinde. Onlar ya en iyi dönemlerinde ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Biz eğer bu zamanı doğru kullanırsak milli takımın çok faydalı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz. Tabii bireysel hataların da azalması gerekiyor. Ayrıca alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması da çok önemli. Biz yarın 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Bunu sahaya gerçekten yansıtmamız gerekiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÖRNEK VERDİ

Bizim için en önemli konu, oyuncularımızın kulüplerinde iyi performans gösteriyor olması. Bu kamp öncesi birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim. Hakan'ı örnek olarak verelim. Onun yanında 6-7 tane daha benzer form durumunda oyuncumuz var. Başımızdan geçen o deprem felaketinde bu durum onu Inter'de mental olarak çok fazla yormuyordur ama milli takımda farklı yoruyordur. Inter'in Ermeni bir takımla oynadığını düşündüğünüzde ortam bu kadar gergin de olmaz.

"BU TARZ DURUMLARI DAHA İYİ İDARE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Diğer bir konu da bir kulüp içerisinde 2-3 kişi, Ramazan'ı tam şekliyle idrak ediyordur. Bunu milli takım düzeyinde gördüğünüzde takıma etkisi farklı oluyor. Kulüp düzeyinde iyi performans göstermeleri bizim için çok önemli. Oradaki durumu da birebir buraya yansıtıp aynı şeyleri beklememek lazım. Tabii madalyonun diğer tarafı da var. Bazı oyuncularımız da şu anda takımlarında çok iyi performans gösteremiyor. Moralleri de bu yüzden iyi olmayabiliyor. Burada moral kazanıp, süre aldıklarında kulüplerinde daha iyi durumlara geliyorlar. Yarın 3 kişiyi kadroya alamayacağız, 2 kalecimiz oynayamadığı için üzgün olacak. Bu tarz durumları da iyi idare etmemiz gerekiyor."