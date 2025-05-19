Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sezon performansına dair EKOL Tv'de yorumlarda bulundu.

''BU SEZON YAPI YOKTU''

Genel sezonla ilgili yorum yapan Toroğlu, ''Bu sezon yapı yoktu. Hatalar vardı, art niyet yoktu. Kasıtlı düdükler, kasıtlı VAR kararları çok azdı. Bu seneki şampiyonluk, geçen yıllara göre bayağı düzgün oldu ama eski yapıya dönmek isteyenler var, onu da söyleyeyim.'' dedi.

''SENİNKİLER ÖLMÜŞ, AĞLAYANI YOK''

Acun Ilıcalı'nın sezon başında ''Bizim takımımızda Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun var. Osimhen'i ne yapalım'' şeklinde yaptığı yoruma değinen Erman Toroğlu, ' ' Fenerbahçe'nin bir yöneticisi söyledi. 'Bizde bu var, bu var, bu var, bir de bu var. Osimhen'i ne yapalım?' dedi. Osimhen, onların dördünü torbaya koyar, sırtına alır, top oynar. Seninkiler ölmüş, ağlayanı yok.'' ifadelerini kullandı.

''MUSLERA BIRAKMAMALI''

Galatasaray'ın Fernando Muslera'yı 1 yıl daha kadroda tutması gerektiğini söyleyen Toroğlu, ''Muslera'yı 1 yıl daha tutarlarsa doğru yaparlar. Muslera bırakmamalı. 38 yaşında. Kaleci için çok fazla yaşlı değil. Fenerbahçe'nin santrforu 39-40 yaşında.'' cümlelerini sarf etti.