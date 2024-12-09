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Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, büyük tartışmalara yol açan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı. Hacıosmanoğlu'nun ağlayacak gibi olduğunu belirten Toroğlu, "Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu lle konuşmasını değerlendirdi.

Toroğlu, "Bir telefon geldi, açtım Hacıosmanoğlu. 'Ne diyorsun hocam buna' dedi bana? Ben, 'diyeceğim bir şey yok! rezilliğin, kepazeliğin ve ahlaksızlığın dik alası' dedim. Beni Fenerbahçe, Galatasaray ilgilendirmiyor. Göremedin sahada tamam! VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim."

Konuşmasına devam eden ünlü yorumcu, "Kendisi de bana 'bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor. Ben bu kadar olayın titizlikle üzerine gidiyorum ama bu oluyor. Bunlar bana operasyon yapıyorlar' dedi. Bu adama maç vermeyin, bu kaşarlanmış! Siz kaşardan kurtulmak istiyorsunuz, bu hakemlerin ardında durmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya! TFF Başkanı mücadele ediyor siz iyi olun diye. Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana. Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakeme sert söylemlerde bulunan Toroğlu, "Senin önüne TV'yi getiriyorlar, sen canlı izliyorsun. Sen bunu yapmıyorsan bunda bir sakatlık var, sende bir para işi var, sende bir ahlak noksanlığı var. Var oğlu var ama ne var? Bu adamı kazanmaya çalışmayın, bu adam kırk yaşında. Bu FIFA hakemi olamaz artık, FIFA hakemi olacak adamları çıkarın. Turgut Doman denen adamın bu akşam biletinin kesilmesi lazım. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok sinirli olduğunu biliyorum. Bu konuda inanılmaz sinirli. 'Bu bana yapıalacak şey değil' dedi. Bu adamlar adamı kayığa bindirirler kayığa. Maçı canlı seyrettim ben sandım ki Sivaslı bir oyuncu atıldı. On beş dakika geç gelsem diyeceğim ki Sivas eksik oynuyor. Bunun ayıbı da Sivas'a. Maça bakıyorsun Galatasaray üstün" şeklinde konuştu.

Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıilker oymak:

GALATASARAY SK ????????????

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