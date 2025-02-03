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Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti

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Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Burak Pakkan'ın kararlarına tepki gösterdi. Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Toroğlu, canlı yayında Pakkan için 'Ondan hakem olmaz' ifadesini kullandı ve 'Bıktırdınız ya, diğer takımların yaşama hakkı yok mu?' şeklinde isyan etti.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve uzun süre unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesinde kazanan sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşerken mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.

Çaykur Rizespor'un 9 kişi tamamladığı mücadelede Fenerbahçe 1 penaltı kazanırken mücadelenin hakemi Burak Pakkan'a Rizespor cephesinden büyük tepki vardı.

Karşılaşma sonrası birçok yorumcu da hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterdi.

"ONDAN HAKEM OLMAZ"

Erman Toroğlu yaptığı yorumlarda Burak Pakkan için 'Ondan hakem olmaz' derken şu ifadeleri kullandı. "Bu hakeme soruyorum, aynı pozisyonda Ghezzal değil de Fenerli bir oyuncu olsaydı atabilir miydi? Rizespor'un ikinci golü öncesinde net faul var, gol iptal edilmeliydi. Bu lig yabancı hakemlede olmaz aha gördük."

"BIKTIRDINIZ YA"

"Hakem Rize'yi lüferi tabağa koydu, kılçıklarını ayırdı, Fener de yedi. Bugün olan bu. Bu hakem Galatasaray'dan da oyuncu atamaz Ali Sami Yen'de. Dışarıda erkek olur mu bilmiyorum. Bıktırdınız ya, diğer takımların yaşama hakkı yok mu?"

Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

sen çok biliyorsun dimi tüm yorumları dinledim her kararı doğru fbnin önünü kesemeyceksiniz GS yalakaliri

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