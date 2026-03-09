Haberler

Erling Moe: "Hakem kararları noktasında şanslı olan taraf değildik"

Erling Moe: 'Hakem kararları noktasında şanslı olan taraf değildik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor'a karşı aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından hakem kararları konusunda şanssız olduklarını belirtti. Kırmızı kartın maçın gidişatını etkilediğini ancak takımın genel performansından memnun olduğunu ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası, "Hakem kararları noktasında şanslı olan taraf değildik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Oyunun başında gördüğümüz kırmızı kartın oyunu çok fazla etkilediğini söyleyebilirim ama buna rağmen ayakta kaldık. İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız, penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Bize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp, yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a telefon! "Füze" olayı için çarpıcı öneri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var