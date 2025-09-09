Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, milli takım otobüsüne çarparak kaza yaptı. 4 Eylül tarihinde oynanan hazırlık maçında Norveç'in Finlandiya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü atan Haaland, maçın ardından yaşadığı kazada çenesine dikiş atıldı. Haaland, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını duyurdu.
Manchester Ctiy'nin yıldız golcüsü Erling Haaland kaza yaptı. 4 Eylül tarihinde oynanan hazırlık maçında Norveç rakibi Finlandiya'yı 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan Erling Haaland kaydetti.
3 DİKİŞ ATLDI
Maçın ardından kaza yaşayan Haaland'ın milli takımın otobüsüne çarptığı ortaya çıktı. Norveçli golcü, yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını ifade etti.
İşte suratının son hali;