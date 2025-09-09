Haberler

Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, milli takım otobüsüne çarparak kaza yaptı. 4 Eylül tarihinde oynanan hazırlık maçında Norveç'in Finlandiya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü atan Haaland, maçın ardından yaşadığı kazada çenesine dikiş atıldı. Haaland, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını duyurdu.

Manchester Ctiy'nin yıldız golcüsü Erling Haaland kaza yaptı. 4 Eylül tarihinde oynanan hazırlık maçında Norveç rakibi Finlandiya'yı 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan Erling Haaland kaydetti.

3 DİKİŞ ATLDI

Maçın ardından kaza yaşayan Haaland'ın milli takımın otobüsüne çarptığı ortaya çıktı. Norveçli golcü, yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını ifade etti.

İşte suratının son hali;

Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haberler.com / Barış Polat - Spor
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 askerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.