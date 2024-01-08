Erkiletspor U16, Erciyesgücü FK'yı 8-0 mağlup etti
Kayseri U16 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Erkiletspor, ligin 7. haftasında oynadığı maçta Erciyesgücü FK'yı 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kayseri U16 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Erkiletspor, ligin 7. haftasında oynadığı maçta Erciyesgücü FK'yı 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hamza Yıldız, Ebubekir Çolak, Göktürk Senem
Erkiletspor U-16: Polat Haspolat, Baha Yiğit Koç, Cumhur Efe Mutlu, Mehmet Sami Sat, Kadirhan Suar, Besut Acar, Ahmet Kekeç, Enes Ergin, Mustafa Urat (Enes K. Konuk dk.51), Berat Yılmaz (Utku Tosun dk.55), Harun Efe Yılmaz
Erciyesgücü U-16: Berat, Yılmaz Yuşa, Hüseyin Acar, Burhan Karadaş, Muharrem Duymuş, Tarık Bekret, Yiğit Murat Tan, Süleyman Karaman, Ethem Çandır, Poyraz Polat, Mevlit Karadağ
Goller: Mustafa Urat (dk.5 ve 50), Harun Efe Yılmaz (dk.10), Berat Acar (dk.26), Ahmet Kekeç (dk.30), Kadirhan Suar (dk.56 penaltı), Utku Tosun (dk.60 ve78 (Erkiletspor U-16) - KAYSERİ