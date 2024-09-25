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Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor

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Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın 3-1'lik el hareketi nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ergin Ataman görevde olduğu sürece milli takıma oyuncu gönderilmeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldı.

OLAY GİDEREK BÜYÜYOR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır. Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; 'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi derbiye gönderme yaparak Galatasaray taraftarlarına "3-1'i" işaret etti.

Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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