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Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür mesajı

Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür mesajı
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Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Yunan halkına ve Panathinaikos taraftarına teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ataman, "Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'taki görevinden ayrılan Ergin Ataman, verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür etti.

''YUNAN HALKINA İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDERİM''

Ergin Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, " Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

PANATHINAIKOS'TAKİ BAŞARILARI

Panathinaikos'ta 2023 yılında başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

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