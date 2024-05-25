Üye Girişi
Haberler

Ergin Ataman, EuroLeague Final Four'da Türkiye'yi temsil eden tek Türk olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panatinaikos koçu Ergin Ataman, Real Madrid koçuyla beraber düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe Beko'nun elenmesiyle EuroLeague Final Four'da Türkiye'yi temsil eden tek Türk olduğunu belirtti. Ataman ayrıca Galatasaray'a ve Okan Buruk'a başarılar diledi.

Panatinaikos koçu Ergin Ataman, rakibi Real Madrid'in koçuyla beraber düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe Beko elendikten sonra, Turkish Airlines Euro League Final Four'unda Türkiye'yi temsil eden tek Türk'ün kendisi olduğunu açıkladı. Ataman ayrıca Galatasaray'a ve Okan Buruk'a son şampiyonluk maçında başarılar diledi.

Dün akşam Berlin'de oynanan Turkish Airlines Euro League Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale kalan Panatinaikos'un koçu Ergin Ataman, finaldeki rakibi Real Madrid koçu Chus Mateo ile birlikte basın toplantısına çıktı. Final Four maçlarının oynandığı oynandığı Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko elendikten sonra EuroLeague Final Four'un Türkiye'yi temsil eden tek Türk'ün kendisi olduğunu söyledi. Yarınki son şampiyonluk maçında Galatasaray'a ve antrenör Okan Buruk'a da başarılar dileyen Ataman şu ifadelere yer verdi:

"Birçok Türk taraftar, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tabii ki kendi takımlarını desteklediler. Siz gazeteciler Türk takımı olduğu için Fenerbahçe için daha büyük bir beklentiniz vardı. Ama sonuçta burada, finaldeki tek Türk ben olacağım, Türkiye'yi temsilen. Türkiye'de dün veya tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk taraftarın olduğunu, böylesine büyük bir başarının, bir Türk spor adamının oluşturduğu başarının Türk gençleri için nasıl bir örnek olduğunu bilen yüz binlerce kişi var. Dünden beri bir çok Galatasaraylı tarftardan tebrik mesajlar aldım. Yarın oynayacakları şampiyonluk maçı için taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaray'a ve Okan Buruk'a başarılar dilerim.

"Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil"

Panatinaikos Başantrenörü Ataman, Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak da harika bir savunma yaparak maçı kazandıklarına söyledi. Ataman "51-50'den sonra çok iyi bir savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı ve iyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Ergin Ataman, sık sık Fenerbahçe taraftarlarıyla gerginlikler yaşayıyor. Bu gelenek Berlin'de de bozulmadı. Çarşamba akşamı takımı Panatinaikosla birlikte Berlin'e gelen Ataman, otelinin önünde rakibi Fenerbahçe Beko lehine tezahürat yapan Fenerbahçeli taraftarla atışmış, otelin önünde ve içerisinde gerginlikler yaşanmıştı. Sakinleştirilemeyen Ataman, burada "güvenlik görevlileri nerede" diye dakikalarca bağırmıştı.

Final maçı öncesi Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'ya takımın yıldız oyuncularından Dzanan Musa eşlik ederken, Ergin Ataman'a Panatinaikos tamının pivot oyuncusu Mathias Michel Lessort eşlik etti. İki başantrenör ve oyuncular basın toplantısından sonra birlikte poz verdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Ergin Ataman Galatasaray Real Madrid Okan Buruk Fenerbahçe Türkiye Spor Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Bakmadan Geçme

2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title