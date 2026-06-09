Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarına cevap verdi

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin üçüncü maçında Olympiakos taraftarlarının yaptığı tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman, "Takımınız sahaya bir tane bile Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos final serisinin 3. maçında Olympiakos'a 102-92 mağlup oldu. Müsabakanın bitimine 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle iki teknik faul alarak oyundan ihraç edilen Ergin Ataman, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, yaptığı açıklamada Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik yaptığı sloganlara cevap verdi.

Ergin Ataman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki bir Türk olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda, kardeş olarak gördüğüm Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu da bilmenizi isterim. Maçlara bayraklarla gelmek elbette sizin hakkınız ve buna saygı duyuyorum. Ancak size bir gerçeği hatırlatmama izin verin; dün Yunanistan Ligi Finalleri'nin üçüncü maçında, takımınız sahaya bir tane bile gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı