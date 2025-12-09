Haberler

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, düşüncelerini paylaştı. Ataman, Almanya ile oynanan ve son saniyelerde kaybedilen EuroBasket finaliyle alakalı samimi bir itirafa imza atarak, ''Bir koç olarak her gece yatarken hala Almanya'nın o son üçlüğünü düşünüyorum. Daniel Theis'ın attığı o üçlüğü asla unutmuyorum." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euro Insiders'a açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Ataman, Eurobasket'te oynanan Almanya finali ile lgili çarpıcı bir itirafta da bulundu.

"İKİ HEDEFİM VAR"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki iki ana hedefi açıklayarak, "İki hedefim var. İlki, EuroLeague kazanmaya devam etmek. Son beş yılda üç kez kupayı kazandım. Diğer hedefim ise Türk milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak ve Los Angeles Olimpiyatları'nda mücadele etmek. 2028'e katılmayı çok istiyorum ama kolay değil," dedi.

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

"NBA'DEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞME YAPMADIM'

NBA'de'den hiç teklif alıp almadığıyla ilgili konuşan Ataman, "Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA'den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım. Mesleki olarak 'NBA'den bir takım bana bakıyor' diyerek kendimi parlatacak biri de değilim." ifadelerini kullandı.

"BUNU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

A Milli Erkek Basketbol Takımı koçu olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Milli takımla olmak, ülkeme katkı veren insanlardan biri olmak benim için çok değerli. Kariyerim boyunca tüm takımlarda soyunma odasında İngilizce konuştum. Ama milli takımda sadece kendi oyuncuların, Türk oyuncuların var. Her şeyi Türkçe konuşabilmek farklı bir enerji veriyor. Bunu gerçekten çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

"HER GECE YATARKEN O SON ÜÇLÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Ergin Ataman, EuroBasket finalinde oynanan Almanya maçına da değinerek, "Yaz başında bunu söylerken havaya bir hayal atmak için söylemedim. Hayır. Çünkü tecrübem var ve elimdeki kadroya baktım... O hâlde neden korkayım? Büyük bir motivasyon koymak zorundaydım. Ama inan bana, bir koç olarak her gece yatarken hala Almanya'nın o son üçlüğünü düşünüyorum... Daniel Theis'ın attığı o üçlüğü asla unutmuyorum." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title