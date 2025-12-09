Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euro Insiders'a açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Ataman, Eurobasket'te oynanan Almanya finali ile lgili çarpıcı bir itirafta da bulundu.

"İKİ HEDEFİM VAR"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki iki ana hedefi açıklayarak, "İki hedefim var. İlki, EuroLeague kazanmaya devam etmek. Son beş yılda üç kez kupayı kazandım. Diğer hedefim ise Türk milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak ve Los Angeles Olimpiyatları'nda mücadele etmek. 2028'e katılmayı çok istiyorum ama kolay değil," dedi.

"NBA'DEN HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞME YAPMADIM'

NBA'de'den hiç teklif alıp almadığıyla ilgili konuşan Ataman, "Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA'den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım. Mesleki olarak 'NBA'den bir takım bana bakıyor' diyerek kendimi parlatacak biri de değilim." ifadelerini kullandı.

"BUNU GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

A Milli Erkek Basketbol Takımı koçu olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Milli takımla olmak, ülkeme katkı veren insanlardan biri olmak benim için çok değerli. Kariyerim boyunca tüm takımlarda soyunma odasında İngilizce konuştum. Ama milli takımda sadece kendi oyuncuların, Türk oyuncuların var. Her şeyi Türkçe konuşabilmek farklı bir enerji veriyor. Bunu gerçekten çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

"HER GECE YATARKEN O SON ÜÇLÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Ergin Ataman, EuroBasket finalinde oynanan Almanya maçına da değinerek, "Yaz başında bunu söylerken havaya bir hayal atmak için söylemedim. Hayır. Çünkü tecrübem var ve elimdeki kadroya baktım... O hâlde neden korkayım? Büyük bir motivasyon koymak zorundaydım. Ama inan bana, bir koç olarak her gece yatarken hala Almanya'nın o son üçlüğünü düşünüyorum... Daniel Theis'ın attığı o üçlüğü asla unutmuyorum." şeklinde konuştu.