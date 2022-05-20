Ergin Ataman: Artık her çıktığımız finale kazanmak için çıkıyoruz - Haberler

Bir kez daha finalde olduklarını söyleyen Ataman, şöyle konuştu: "Karşımızda bir kez daha bir İspanyol ekibi var. Geçen yıl Barcelona'yı yenip şampiyon olmuştuk. Bu sene de karşımıza El Classico'nun galibi Real Madrid geldi. Zor bir maç olacağı kesin. Ama biz kendimize güveniyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine çok güveniyoruz. Olympiacos için çok iyi bir hazırlık yapmıştık. 5-6 gün hazırlanmıştık. Real Madrid maçı için sadece bugün kısa bir antrenman yapacağız. Ama artık bu bir final. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. 3 yıldır üst üste final oynuyoruz. İlk finalimizi kaybetmiştik, ilk tecrübemizdi. Biz artık her çıktığımız finale kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Kazanan taraf yine biz olacağız inşallah."

Ataman son olarak "Aydın Örs ile maç öncesinde konuştunuz mu" sorusuna, "Biz Aydın ağabey ile her maçtan önce ve sonra mesajlaşıyoruz. Ama tabii o bende kalsın. İnşallah şampiyon olursak, yine tabii ki ilk ziyaret edeceğim kişilerden birisi de o olur" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.