Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın En İyi Başantrenörü Seçildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Millilerde Başantrenör Ergin Ataman önemli bir ödüle layık görüldü. Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi. Milliler, finale de yenilgisiz olarak geldi. - İSTANBUL