Ergi Kırkın, Singapur'da M15 finalinde Janvier'i 2-0 yenip 16. şampiyonluğunu aldı

Ergi Kırkın, Singapur'da M15 finalinde Janvier'i 2-0 yenip 16. şampiyonluğunu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Singapur'daki M15 turnuvası finalinde Fransız Maxime Janvier'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek kariyerinin 16. tekler şampiyonluğunu kazandı. ATDSK sporcusu Kırkın, 1 numaralı seribaşı Janvier'i mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Singapur'da düzenlenen M15 turnuvasının finalinde Fransız Maxime Janvier'i 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 16. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Ergi Kırkın, turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Janvier ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden milli tenisçi, kariyerinin 16. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA