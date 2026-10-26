Ergi Kırkın, Singapur'da M15 finalinde Janvier'i 2-0 yenip 16. şampiyonluğunu aldı

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Milli tenisçi Ergi Kırkın, Singapur'da düzenlenen M15 turnuvasının finalinde Fransız Maxime Janvier'i 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 16. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Ergi Kırkın, turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Janvier ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden milli tenisçi, kariyerinin 16. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA