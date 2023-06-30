Ergene Belediyesi Ev Sahipliğinde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Ergene Belediyesi ev sahipliğinde Benek Koleji ve Düşün Satranç Evi iş birliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası düzenlendi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, satrancın çocukların motivasyonunu ve özgüvenini arttırdığını belirterek, çocukların satranç ile düşünme becerisi kazandığını ve sabırlı olmayı öğrendiğini ifade etti. Ergene Belediyesi'nin çocuk ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla yaptırdığı tesislerin önemli bir rol oynadığı da açıklandı.

Ergene Belediyesi ev sahipliğinde Benek Koleji ve Düşün Satranç Evi iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi.

Marmaracık Mahallesi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklar adına düzenlenen satranç turnuvalarına destek verdiklerini belirtti.

Satrancın çocukların motivasyonunu ve özgüveni arttırdığını aktaran Yüksel, "Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlar. Çocuklar satranç ile bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Çocuk yaptığı her hamlenin ardından gelecek tepkiyi ve bu tepkiye ne cevap vereceğini düşünmeye başlar. Satranç aynı zamanda sabırlı ve düşünceli olmayı da öğretir." dedi.

Ergene Belediyesi çocuk ve gençlere sporu sevdiriyor

Ergene ilçesinde belediye tarafından yaptırılan tesisler birçok çocuğun ve gencin sporu sevmesinde önemli rol oynuyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, spor tesislerinde çocukların ve gençlerin futbol, basketbol, voleybol ve çeşitli salon sporlarını yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Spor tesislerinde ailelerin çocuklarının müsabakalarını ilgiyle izlediğini aktaran Yüksel, "İlçemizde her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz. Gençlerimizin daha çok spor ile iç içe olmalarını, iyi ve sağlıklı şartlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın erken yaşta spor ile buluşmaları gerekiyor."ifadelerini kullandı.