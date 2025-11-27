Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Trabzonspor scout ekibinde görev yapan Eren Mert, son dönemde hakkında çıkan 'Galatasaray'ın scout ekibine geçecek' şeklindeki iddialara sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

GALATASARAY İDDİALARINI YALANLADI

Galatasaray'a gideceği iddialarını yalanlayan Eren Mert, Trabzonspor ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve kulüp içinde çalışmalara devam ettiğini belirtti.

'SÖZ KONUSU DEĞİL!'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Çıkan haberlere, yazılanlara ve bana atılan mesajlara yönelik bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönül sözleşmem devam etmektedir. Ayrıca Ertuğrul Doğan başkanımızın görevde olduğu müddetçe Türkiye'den herhangi bir kulüpte çalışmam söz konusu değildir. Başkanımızın liderliğinde ve Fatih Tekke hocamın uygun gördüğü şekilde çalışmalarıma devam etmekteyim. Bunun yanında başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'dan özellikle de Portekiz'den bir kulüp satın alması konusundaki çalışmalarımız oldukça olumlu ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde nihayete ermesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtmek isterim. Son olarak böylesine değerli bir camianın ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TRANSFERDE ROL ALDI

Eren Mert, Trabzonspor'un bu sezon yaptığı Oulai, Wagner Pina, Olaigbe, Felipe Augusto transferlerinde başrolde yer almıştı.