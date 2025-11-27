Haberler

Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un scout ekibinde görev yapan Eren Mert, hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Eren Mert, hakkındaki Galatasaray haberlerini yalanladı.

  • Eren Mert, Galatasaray'a gideceği iddialarını yalanladı.
  • Eren Mert, Trabzonspor ile sözleşmesinin devam ettiğini açıkladı.
  • Eren Mert, Ertuğrul Doğan başkanlığında Türkiye'de başka bir kulüpte çalışmayacağını belirtti.

Trabzonspor scout ekibinde görev yapan Eren Mert, son dönemde hakkında çıkan 'Galatasaray'ın scout ekibine geçecek' şeklindeki iddialara sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

GALATASARAY İDDİALARINI YALANLADI

Galatasaray'a gideceği iddialarını yalanlayan Eren Mert, Trabzonspor ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve kulüp içinde çalışmalara devam ettiğini belirtti.

'SÖZ KONUSU DEĞİL!'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Çıkan haberlere, yazılanlara ve bana atılan mesajlara yönelik bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönül sözleşmem devam etmektedir. Ayrıca Ertuğrul Doğan başkanımızın görevde olduğu müddetçe Türkiye'den herhangi bir kulüpte çalışmam söz konusu değildir. Başkanımızın liderliğinde ve Fatih Tekke hocamın uygun gördüğü şekilde çalışmalarıma devam etmekteyim. Bunun yanında başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'dan özellikle de Portekiz'den bir kulüp satın alması konusundaki çalışmalarımız oldukça olumlu ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde nihayete ermesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtmek isterim. Son olarak böylesine değerli bir camianın ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TRANSFERDE ROL ALDI

Eren Mert, Trabzonspor'un bu sezon yaptığı Oulai, Wagner Pina, Olaigbe, Felipe Augusto transferlerinde başrolde yer almıştı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
