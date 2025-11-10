Haberler

Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması çerçevesinde PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer aldığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç kadroya dahil edildi.

  • Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan çıkarıldı.
  • Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım kadrosuna sol bek pozisyonunda eklendi.
  • Mustafa Eskihellaç, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

EREN ELMALI MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Galatasaray forması giyen Eren Elmalı da PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu soruşturmayla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan çıkarıldı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KADROYA DAHİL EDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; A Milli Takım'da Eren Elmalı'nın yerine sol bek pozisyonunda Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç kadroya eklendi.

Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıkma başarısı gösteren 28 yaşındaki deneyimli sol bek, bu maçlarda 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
