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Eren Elmalı'nın Galatasaray'a imza atması an meselesi

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İlk girişimi olumsuz sonuçlanan Galatasaray, milli sol bek Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını transferin son saatlerinde yeniden çaldı. Sarı-kırmızılılar, 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1.2 milyon euro bonus karşılığında bordo-mavililerle anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, Eren'in de Karadeniz ekibindeki 2 aylık alacağından vazgeçtiği öğrenildi.

Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Şenol Güneş'in takımda kalacağını duyurduğu Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1.2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Tarafların kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

EREN, 2 AYLIK ALACAĞINI BIRAKTI

Öte yandan Galatasaray ile anlaşan milli sol bek Eren Elmalı, alacaklarından vazgeçti. Eren'in Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Eren Elmalı'nın Galatasaray'a imza atması an meselesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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