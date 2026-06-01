Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 27. dakikada Zeki Çelik dahil oldu. Eren tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynarken, milli futbolcu Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Maçın 7. dakikasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesi sırasında rakibiyle kafa kafaya çarpışan ve yerde kalan Eren'e sağlık ekibi müdahale etti. Daha sonra 20 dakika oyunda kalan 25 yaşındaki futbolcu, baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıktı ve 27. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

Eren Elmalı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı