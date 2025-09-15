Eren Ayhan, TSYD Muğla İl Temsilcisi Oldu

Haberler

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Muğla İl Temsilciliği görevine atandı. Spor gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

BODRUM Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Eren Ayhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Muğla İl Temsilciliği görevine atandı.

Eren Ayhan yaptığı açıklamada, "TSYD gibi köklü ve saygın bir meslek örgütünün Muğla temsilcisi olarak görevlendirilmekten onur duyuyorum. Hedefim, spor gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlamak, meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve Muğla'da spora emek veren herkesle ortak bir paydada buluşmaktır. Bu süreçte güven ve desteklerini esirgemeyen TSYD Genel Merkezi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Ayhan ayrıca görevi devraldığı Cem Kaytan'a teşekkür ederek, "Bugüne kadar temsilcilik görevinde ortaya koyduğu çalışmalar ve verdiği değerli emekler için Sayın Cem Kaydan'a şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı mirası devralarak, üzerine yeni bir vizyonla katkı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
