Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı

EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçını yerinden izlemeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmemesinin nedeni ortaya çıktı.

ERDOĞAN MAÇI YERİNDEN İZLEDİ AMA EKRANA GETİRİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını statta canlı izledi. Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

YAYINCI KURULUŞ TOPU UEFA'YA

Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına yanıt veren RTL, "Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor" dedi.

UEFA'DAN BİR GARİP AÇIKLAMA

Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın "bozkurt" işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.