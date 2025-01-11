Erden Timur'dan ortalığı karıştıracak "Karaborsa" ve "Yapı" açıklaması

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100 canlı yayınında birçok önemli konu hakkında açıklamalar yaptı. Timur, Türk futbolunun gündemi belirleyen "Yapı" ve "karaborsa bilet" tartışmaları hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"KARABORSA HER MAÇTA OLUYOR"

Timur'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa...

Dursun Başkan, 'her şey araştırılsın, iddia eden arkadaşlar da belgeleri ortaya koysun' diye Savcılığa başvuru yaptı. Haksız yere bir itibarsızlaştırılma varsa soruşturulsun, konu gerçekse o da soruşturulsun demek kadar medeni bir davranış olamaz. Soruşturuldu, üstü kapatıldı deniyor. Öyle bir şey olsa bunu yapmazsınız. Gidip başvurabilir misiniz!

3 BÜYÜK KULÜBÜN GELİRLERİ

"3 büyük kulübün 2022/23, 2023/24... 23/24'te Galatasaray'ın stadyum hasılatı 52.7 milyon euro, Fenerbahçe'nin 36, Beşiktaş'ın 25.6 milyon euro. Bilançolardan, halka açık alınıp çevrilen veri. Yayın geliri Galatasaray'ın 9.5, Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 7.3. UEFA geliri Galatasaray 35, Fenerbahçe 12.4, Beşiktaş 8.2. Ürün satışı Galatasaray 70.5, Fenerbahçe 61.2, Beşiktaş 30.4. Bunlar hep milyon euro. Sponsorluk geliri Galatasaray 54.3, Fenerbahçe 35.8, Beşiktaş 33. Yetiştirme kiralama Beşiktaş'ın sıfır, Fenerbahçe'nin 2.8, Galatasaray'ın 6.3. Total faaliyet geliri, Galatasaray'ın 228.3 milyon euro, Fenerbahçe'nin 158.6, Beşiktaş'ın 111.3 milyon euro. Futbolcu satışında Galatasaray 32.6, Fenerbahçe 57, Beşiktaş 3.1 milyon euro."

"STADYUMUN GELİRİ 13 KAT ARTTI"

"Stadyum gelirini 13 kat artırdık. Bizim ilk senemizde kombine fiyatları çok düşüktü. 13 kat artırıldı. Sponsorluk geliri artırıldı. Bir stadyum isim sponsorundan 8-9 milyon euro alınıyor, bu sene daha da artacak. TÜİK ile ENAG enflasyonun ortalamasını koydurdum ben sponsorluk sözleşmesinde, artırmak için."

"Stadyum hasılatı, 25.9 milyon euro'dan 52.7 milyon euro'ya çıktı. 13. sene olduğumuz sene 13.7 milyon euro. Ondan önce 5.6 milyon euro. Yayın geliri aynı kaldı. UEFA geliri bizim ilk senemizde 1.5 milyon euro, şimdi 35 oldu. Ürün satışı 24.7'den 70.5 oldu. Enflasyon muhasebesi olmadan euro'ya euro. Ürün satışında 2020/21'de 3.2 milyon adet ürün satıldı, 2023/24'te 5 milyon adet satıldı."

"TAM OLARAK 'BU LİGİ BİTİRTMEYİZ' DEMEDİM"

Ligi bitirtmeyiz lafı hakemleri etkiledi mi?

Ben de Fenerbahçe tarafında olsam böyle değerlendiririm, etki olduğunu falan. Ben 'Bu ligi bitirtmeyiz' diye bir cümle kurmadım. Soru şöyleydi 'Bu hakem hatalarıyla bu lig biter mi?' diye sordular, ben de 'Bitmez, biz bitirtmeyiz' dedim. Bir raconu kesersin, arkanı döner gidersin. Göz ucuyla geri bakarsan racon bozulur.

Sayın İbrahim Hatipoğlu, metodunu daha konuşmadık bile dedi. Acun Bey bir m esaj atmış evet. Acun Bey 'Pozisyonları gönderdik' dedi. Benim dediğim metot o değil. Hem herkesin telefonu incelesin hemo incelesin. Bizim kamuoyundaki, futbol bloklaşmasını aşmamız lazım.

Telefonlar, hesaplar araştırılsın dedik. Biz yazılı olarak TFF'ye başvurduk. Başsavcıya gittik. 'Bir şey olması lazım ki devreye girelim' dedi bize, Başsavcı Yardımcısıydı galiba. Bu disipline edilsin diye yapılması lazım. Suç duyurusu tekildir. Herkesin araştırılması lazım.

"MANİPÜLASYON BİTMEZSE KAMUOYU BUNU KONUŞUR"

"Hiçbir devrim, yüzde yüzü düşünerek planlayarak olmaz. Alnı açacaksın, yakayı bağrı açacaksın. Mevlana'nın sözü vardır, yola çıkınca yol kaybolur der. Yeter ki herkes ortaya koysun, çağrı yapar herkes 'incelenelim' diye. Ondan sonra herkes başvurur. Ben başvurdum, o başvurdu, bu başvurdu. Başvurmayan 'yapmış' kabul edilecek zaten. Kamuoyunun manipüle edilmesini bitirmezsek futbol kamuoyu bunu konuşur hep zaten."

ÇOK KONUŞULACAK "YAPI" SÖZLERİ

Yapı kelimesini ilk kez siz kullandınız. Aynı yapıdan mı bahsediyorsunuz Fenerbahçe'yle? Sizin bahsettiğiniz yapı kimdi?

Yapı deyince aklıma hep felsefede yapısalcılık akımı vardır, o geliyor aklıma. Bir felsefi akımdır. Klik dedim, yapı dedim. İlk klik dedim. Kurgu dedim. Çok konuşmuş, çok şey demişim. Yazın yediğin hurmalar şey oluyor.

"BENİM SÖYLEDİĞİM 'YAPI' BİR TEORİYDİ"

Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum.

Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."