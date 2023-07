Erdemli Kaymakamlık Kupası Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Kadın Taraftarlar Takımlarına Destek Verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Erdemli Kaymakamlık Kupası Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda kadın taraftarlar takımlarına destek verdi. İlçede dayanışma sağlamak amacıyla Kayacı Mahallesi Lütfi Elvan Stadı'nda düzenlenen turnuvanın açılışına, Vali Ali Hamza Pehlivan, diğer protokol üyeleri ve aralarında kadınların da bulunduğu mahalle sakinleri katıldı. Turnuvanın açılışında kadınlar arasında halat çekme yarışması düzenlendi. Vali Pehlivan, açılışta, bu tür turnuvaların devamlılık sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Turnuvanın 18 yıl boyunca yapılmasının birlik ve beraberliğin göstergesi olduğuna değinen Pehlivan, şöyle konuştu: 'Sadece bir yaş grubu değil, her yaş grubundan ve özellikle hanım kardeşlerimizin ilgi göstermesi dikkat çekici. Hanım kardeşlerimizin bu turnuvaya ilgi göstermesi inanıyor ve biliyoruz ki centilmenlik düzeyini daha da artıracak. Bu turnuvaların kardeşçe, dostluk çerçevesinde geçmesine büyük katkı sağlıyordur ve sağlayacaktır.' Vali Pehlivan ve diğer ilgililer, daha sonra turnuvanın ilk maçı Tapureli-Ayaş Spor karşılaşmasının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Tribünlerde yer alan çok sayıda kadın taraftar, takımlarını destekledi. Bazı kadınlar kucağında çocuklarıyla maçı izlerken, bazıları da tezahüratlarla tribünde takımlarına moral verdi. Taraftarlardan Cansu Demir, her sene turnuvayı izlemeye geldiğini ve mahalle takımına destek verdiğini belirterek, 'Bir senedir bu maçları bekliyoruz. Rakiplerimizi yenip bu sene de şampiyon olmak istiyoruz.' dedi. Elif Badas da her sene takımlarına tribünde destek verdiklerini ifade etti. Turnuvanın ilk maçında Tapureli mahallesinin takımı Ayaş Spor'u 3-0 yendi.