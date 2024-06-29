Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 19. kez düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen turnuva, Lütfi Elvan Futbol Sahası'nda yapıldı.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, turnuvaya geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadın ve çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Turnuvada dostluk ve kardeşliği pekiştirmek istediklerine değinen Tetikoğlu, turnuvanın yarışma değil, gençler arasında düzenlenen sosyal bir etkinlik olduğunu belirtti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da etkinliğe katılan takımlara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin de sporun birleştirici gücünü yaymak istediklerini söyledi.

Taraftarlardan Münevver Geriz de geçmiş yıllarda da maçları takip ettiklerini belirterek, "Turnuvayı seviyoruz ve gençlerimizi desteklemek için maçlara geliyoruz. Kazansalar da kaybetseler de takımımızın arkasındayız." diye konuştu.

Turnuvanın ilk maçında Koramşalı Mahallesi rakibi Köserelli Mahallesi'ni 2-0 yendi.