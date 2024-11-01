Üye Girişi
Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde İşitme Engelliler için Sportif Etkinlik Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde İşitme Engelliler için Sportif Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında işitme engelliler için 'Sözlerim Ellerimde. Bir İşaret, Bin Umut' adlı etkinlik düzenledi. 37 öğrenci ve 7 öğretmen kaynaşma ve spor etkinlikleri ile öğretildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğrencilerini ERÜ Spor Bilimleri Fakültesinde misafir ederek 'Sözlerim Ellerimde. Bir İşaret, Bin Umut' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde sportif faaliyetler düzenlendi. Gelen İşitme engelli öğrencilerle birlikte açık futbol sahası, atletizm pisti, Ahmet Bilge Spor Salonu ve bireysel sporlar salonunda birçok yarışma ve eğitsel oyun düzenlendi. Tesislerin ve branşların tanıtımı yapıldı. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndan gelen 37 öğrenci ve 7 öğretmeni okulumuzda misafir ederek birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte misafir gelen öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamaktı. Aynı zamanda sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.