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Erciyes Üniversitesi Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonu Oldu

Erciyes Üniversitesi Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonu Oldu
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Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Üniversitelerarası Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi Erkek Takımı şampiyon olurken, Kadın Takımı da Türkiye dördüncüsü oldu.

Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan Üniversitelerarası Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Erkek Takımı şampiyon olarak tamamladı.Kızlarda ise Erciyes Üniversitesi Türkiye dördüncüsü oldu.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı. Şampiyonada Kayseri'yi Erciyes Üniversitesi Erkek ve Kadın takımları temsil etti. Finallerde erkeklerde ve kadınlarda 13 takımın mücadele ettiği turnuvada; gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım eleme maçları oynadı. Müsabakalar sonucunda Erciyes Üniversitesi erkek ve kadın takımları 4'lü final oynamaya hak kazandı Yarı finalde Beykoz Üniversitesini finalde de Erzurum Atatürk Üniversitesini aynı skorla yenen ERÜErkek Takımı, Türkiye Şampiyonu olarak turnuvayı tamamlayarak ülkemizi Üniversiteler Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Kadınlarda ise çok güçlü rakipleri arasında finallere kalmayı başaran ERÜ, final müsabakaları sonucunda turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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