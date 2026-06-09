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ERÜ'de "23. Geleneksel Spor Şenliği"nin ödül töreni düzenlendi

ERÜ'de '23. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi
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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni, jimnastik ve halk dansları gösterileri eşliğinde gerçekleştirildi. 90 takım ve 1200 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve kupa takdim edildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "23. Geleneksel Spor Şenliği"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, sporcular tarafından jimnastik gösterisi, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından da kartal dansı ve zeybek gösterisi yapıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, gençlerin sporla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, müsabakalara katılan sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından 23 Mart-5 Haziran tarihleri arasında personel ve öğrencilerden oluşan 90 takım ve 1200 sporcunun katılımıyla mini futbol, basketbol, voleybol, 3x3 basketbol, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, atletizm, salon okçuluk, dart ve satranç müsabakalarında dereceye giren takımlara, madalya ve kupaları verildi.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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