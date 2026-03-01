Haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirirken, bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi yaşadı.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyenler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondolla manzarayı seyretti.

Öte yandan kayak merkezinin bazı bölgelerinde kar birikintilerinin insan boyunu aştığı görüldü.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı

Türk iş insanı İran'ın hedef aldığı ülkede mahsur kaldı