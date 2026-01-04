Erciyes'te kayakseverler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı
Türkiye'nin önde gelen kış sporları merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı kayakseverlerle dolup taştı. Ziyaretçiler, güneşli havada kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.
Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taştı.
Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen kayakseverler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.
Bazı aileler çocuklarıyla kızağa binerken bazıları da gondollarla manzarayı seyretti.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor