Erciyes Kayak Merkezi, 3 milyon ziyaretçi hedefine sezon bitmeden ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 3 milyon ziyaretçi hedefini sezon bitmeden aşarak rekor kırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yatırımlarıyla dünya standartlarında bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği pistleri ve tesisleriyle ara tatil ve Ramazan Bayramı'nda kayakseverleri bekliyor.

2025-2026 kış sezonunda önemli bir başarıya imza atan kayak merkezi, sezon bitmeden 3 milyon ziyaretçi sayısını aşarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi rakamlarından birine ulaştı.

Erciyes AŞ tarafından yönetilen kayak merkezi, 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ile hizmet veriyor.

Teleferik hatlarının 3 bin 400 metre rakıma kadar ulaştığı merkez, modern altyapısı ve güvenli pistleriyle yerli ve yabancı turistlere dünya standartlarında kayak imkanı sunuyor.

Mart ayında güneşli ve elverişli hava koşulları sayesinde daha keyifli ve kaliteli bir kayak deneyimi sunan merkez, ara tatil ve Ramazan Bayramı'nda kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ziyaretçi rekoru kıran Erciyes, bu ayda kayak yapmak isteyenler için en ideal adreslerden biri olmaya devam ediyor.

Ayrıca 14 Mart'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da kar voleybolu düzenlenecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
