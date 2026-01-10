Sezonu geç açan Erciyes, 23 günde 550 bin kişi ağırladı

Kayak sezonunu 18 Aralık'ta açan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, 23 günde 550 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Kayakseverlerin yanı sıra dağcıların da uğrak noktası olan Erciyes'e, her yıl binlerce kişi zirve yürüyüşü yapıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, 5,6 kilometrelik aydınlatılmış pistlerle gece de kayak yapılabiliyor.

2026'da hedef 3 milyon ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun 18 Aralık'ta açıldığını söyledi.

Büyükkılıç, sezon açılışından itibaren gelen ziyaretçi sayısına ilişkin, "Erciyes ve kayak sevdalısı 550 bin civarında dostumuz, gerek şehrimizden gerek diğer kentlerden gerekse ülke dışından kayak merkezini ziyaret etti. Geçen sene 2,5 milyon ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene inanıyorum ki 3 milyon civarında bir ziyaretçimiz olacak." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde yoğunluk olması bekleniyor

Erciyes'e Polonya, Çekya, Malezya, Endonezya ve Meksika'dan da ziyaretçilerin geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, Erciyes'in Yüksek İrtifa Merkezi ile sporun ve sporcunun dostu olduğunu ifade etti.

Yarıyıl tatili için otellerin şimdiden tercih edildiğini dile getiren Büyükkılıç, "Dünyaya yaydığımız 'Kayak yapmayan kalmasın' kültürü ve sloganıyla cazibe merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'mizin artık zirve yapacağını buradan paylaşıyorum. Hazırlıklarımız tamam, yavrularımızı aileleriyle bekliyoruz. Keyifli bir ortamda, pırıl pırıl Kayseri'mizin sıcak misafirperverliğiyle bu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Beklentimiz yüksek." dedi.