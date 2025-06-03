Erciyes İdmangücü, Kafkasspor'u 6-1 yenerek Play-Off grubuna yükseldi

Erciyes İdmangücü, Kafkasspor'u 6-1 yenerek Play-Off grubuna yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu lideri Erciyes İdmangücü, Kafkasspor ile oynadığı 12. haftada 6-1'lik skorla galip geldi ve Play-Off'a katılmayı başardı.

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu lideri Erciyes İdmangücü; ligin 12. haftasında oynadığı maçta Kafkasspor'u 6-1 ile geçti ve Play-Off grubuna adını yazdırmayı başardı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Hamza Yıldız, Ahmet Yıldız

Erciyes İdmangücü: Musa Can Taşdan, Emre Yıldırım, Mehmet Göksel, Serhat Özdemir, Onur Dökmeci, (Fahrettin dk.73) Aşkın Okur, (Ahmet Arsoy dk.54), İbrahim Özdin, Avni Gümüştepe, Ali Bayazıt, (İbrahim İmrağ dk.54), Murat Tahmaz, M.Tolga Şahin

Kafkasspor: Adem Güler, Barış Çetin, A. Kadir Baykaldı, (M.Ali dk.78), Erdin Kaynar, Samed Çiçek, Orkun Kuzuoğlu, Emre Tombaş, (Arda dk.46), M. Enes Taş, Ayhan Kırbaş, Çetin Güney, Tolga Korkmaz

Goller: İbrahim Özdin (dk.32), M.Tolga Şahin (dk.36-80-90+2), Avni Gümüştepe (dk.58), Murat Tahmaz (dk.75) (Erciyes İdmangücü), Ayhan Kırbaş (dk.79) (Kafkasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları karı-kocayı silahla vurdu, birinin durumu ağır

Tartışma kanlı bitti! Komşuları karı-kocayı silahla vurdu
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.