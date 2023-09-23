Erciyes Esen Makina FK, antrenör Mustafa Esmeray ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, 2023-2024 sezonu için antrenör Mustafa Esmeray ile anlaşma sağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makina FK, 2023-2024 sezonu için antrenör Mustafa Esmeray ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK'da Mustafa Esmeray dönemi başladı. Antrenör Göksel Zehir ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayıran sarı kırmızılı camia 2022-2023 sezonunda Kocasinan Şimşekspor'u çalıştıran antrenör Mustafa Esmeray ile anlaştı. Başkan Serdar Gökhan Esen ile bir araya gelen tecrübeli antrenör Mustafa Esmeray yapılan görüşme sonrası her konuda anlaşma sağlayarak takımın yeni antrenörü oldu.

Erciyes Esen Makina Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 sezonunda da antrenör Mustafa Esmeray ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ