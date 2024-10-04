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Erciyes Dağı, Tenis Kortlarıyla Yaz Sporlarına Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Dağı, Tenis Kortlarıyla Yaz Sporlarına Ev Sahipliği Yapacak
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Erciyes Dağı, kış turizminin yanı sıra yaz sporları için de yatırımlarını artırıyor. Yakında hizmete girecek 12 tenis kortuyla, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Erciyes AŞ Başkanı Hamdi Elcuman ve tesis yöneticisi Ali Koçak, bölgenin spor merkezi haline geleceğini vurguladı.

Kış turizminin yanı sıra son yıllarda yüksek irtifa kamp merkeziyle de adından söz ettiren Erciyes Dağı, yakında hizmete girecek 12 kortla tenisseverleri ağırlayacak.

Türkiye'de kış turizminde en çok tercih edilen merkezlerden olan Erciyes'te yaz sporlarının da yapılması için yatırımlar devam ediyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes'i dört mevsim tercih edilen bir merkez haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu amaç doğrultusunda birçok yatırımın yapıldığını vurgulayan Elcuman, "Biz Erciyes'i sporun, sporcunun ve yüksek irtifanın merkezi yapmak için yola çıktık. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olimpik yüzme havuzu, fitnes salonu ve 8 futbol sahamız bulunuyor. Atletizm pistinin temelini ise yakın zamanda atacağız. Burada özel sektörün de girişim ve yatırımları devam ediyor. Bu girişimler sonucunda projelendirilen 12 tenis kortu bitmek üzere." diye konuştu.

Tenis kortlarının ekim ayı ortasında uluslararası bir turnuva ile hizmete gireceğini vurgulayan Elcuman, "Erciyes ilklerin dağı. Burada hayata geçen birçok hizmet Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Burada inşa edilen tesis, Avrupa ve Orta Doğu'nun en yüksek rakımlı tenis kortu özelliğini taşıyor. Burada çok keyifli maçlar olacak. Milli sporcular yetişecek. Buradan dünyadaki bir çok organizasyona sporcu yollayacağımızı düşünüyorum. Erciyes'te hem yaz hem de kış faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Koçak: "500 sporcunun katılımıyla açılış yapacağız"

Tesisi işleten şirketin genel müdürü Ali Koçak da Antalya'da kışın yaptıkları etkinleri yazın da sürdürebilmek için Erciyes'i tercih ettiklerini söyledi.

Kış aylarında Antalya'daki otellerinde önemli tenisçileri ağırladıklarını ve dünya çapında tenis turnuvaları organize ettiklerini belirten Koçak, "Biz organizasyonlarımızın dışında kurduğumuz akademide yerli ve yabancı tenis sporcuları yetiştiriyoruz. Akademimizden çıkan çok sayıda milli sporcu oldu." dedi.

Tesisin açılışını uluslararası bir organizasyonla yapacaklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Antalya'da kışın yaptığımız etkinleri yazın da sürdürebilmek için Erciyes'i tercih ettik. Yaz aylarında birçok sporcumuz turnuvalara katılıp puan toplayabilmek için yurt dışına gidiyor. Biz artık o turnuvaları burada düzenleyeceğiz ve sporcularımız başka yerlere gitmeye gerek duymadan puan toplayabilecek. Antalya'da yaz aylarında saha bulmak biraz zor. Hem de orası yaz aylarında çok sıcak oluyor. Burayı yapma nedenimiz hem Erciyes'in tanıtımına katkı sağlamak hem de daha serin bir ortamda sporcularımızı yetiştirmek. 12 sahamızın bulunduğu tesisimiz, uluslararası bir organizasyonla açılacak. Dünyanın bir çok yerinden gelecek 500 sporcunun katılımıyla açılış yapacağız. "

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Ali Koçak Erciyes Turizm Tenis Spor

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