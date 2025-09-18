Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası Başladı

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan 2 müsabaka ile başladı.

Bu sene 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup, 4 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın ilk gününde 2 maç oynandı. İlk maçta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 78 – 64'lük skorla mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un Emlak Konut ile oynadığı maç 74-74 sona erdi.