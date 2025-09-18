Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası Başladı
Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 19. Erciyes Cup, 4 takımın katılımı ile başladı. İlk günde Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i mağlup ederken, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Emlak Konut arasındaki maç berabere sona erdi.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan 2 müsabaka ile başladı.
Bu sene 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup, 4 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın ilk gününde 2 maç oynandı. İlk maçta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 78 – 64'lük skorla mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un Emlak Konut ile oynadığı maç 74-74 sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor