Erciyes Cup 19. Kez Kapılarını Açıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, her yıl düzenlediği Erciyes Cup'ı bu yıl 19. kez gerçekleştirecek. Turnuva 18-20 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başlayacak. Fenerbahçe, ÇBK Mersin ve Emlak Konut takımları da turnuvada yer alacak.
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Erciyes Cup, bu yıl 19. kez kapılarını açacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi için geri sayım devam ederken Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon öncesi son provasını Erciyes Cup ile yapacak. Sezon hazırlıkları kapsamında her yıl Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18-20 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 19.su gerçekleştirilecek olan Erciyes Cup'ta Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin, Emlak Konut ve Fenerbahçe takımları mücadele edecek. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek müsabakaları, basketbol severler ücretsiz olarak takip edebilecek. Turnuvanın programı şu şekilde:
18 Eylül Perşembe
16.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin
18.00 Melikgazi Basket-EmlakKonut SK
19 Eylül Cuma
16.00 ÇBK Mersin-EmlakKonut SK
18.00 Melikgazi Basket-Fenerbahçe Opet
20 Eylül Cumartesi
14.00 EmlakKonut SK-Fenerbahçe Opet
16.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Basket - KAYSERİ