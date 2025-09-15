Haberler

Erciyes Cup 19. Kez Kapılarını Açıyor

Erciyes Cup 19. Kez Kapılarını Açıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, her yıl düzenlediği Erciyes Cup'ı bu yıl 19. kez gerçekleştirecek. Turnuva 18-20 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başlayacak. Fenerbahçe, ÇBK Mersin ve Emlak Konut takımları da turnuvada yer alacak.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Erciyes Cup, bu yıl 19. kez kapılarını açacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi için geri sayım devam ederken Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon öncesi son provasını Erciyes Cup ile yapacak. Sezon hazırlıkları kapsamında her yıl Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18-20 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 19.su gerçekleştirilecek olan Erciyes Cup'ta Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin, Emlak Konut ve Fenerbahçe takımları mücadele edecek. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek müsabakaları, basketbol severler ücretsiz olarak takip edebilecek. Turnuvanın programı şu şekilde:

18 Eylül Perşembe

16.00 Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin

18.00 Melikgazi Basket-EmlakKonut SK

19 Eylül Cuma

16.00 ÇBK Mersin-EmlakKonut SK

18.00 Melikgazi Basket-Fenerbahçe Opet

20 Eylül Cumartesi

14.00 EmlakKonut SK-Fenerbahçe Opet

16.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Basket - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
