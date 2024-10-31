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Erciyes 38, Türkiye Kupası'nda Ankara Demirspor'a Elendi

Erciyes 38, Türkiye Kupası'nda Ankara Demirspor'a Elendi
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Ankara Demirspor'un gollerini Muhammed Mustafa Yıldırım, Berkay Kumlu ve Oğuzhan Efe Yılmaz attı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olarak elendi. Ankara Demirspor'a turu getiren golleri penaltıdan Muhammed Mustafa Yıldırım, Berkay Kumlu ve Oğuzhan Efe Yılmaz attı.

Stat: Ankara Demirspor

Hakemler: Burak Doğru, Metin Yalçın, Seyfullah Köroğlu

Ankara Demirspor: Alper Adıyaman, Murat Karadeniz, Kerem Vapurluoğlu, Samet Erdem Olgaç (Tolunay Artuç dk. 79), İbrahim Egemen Uğurlu (Oğuzhan Efe Yıldırım dk. 81), Batuhan Sayar, Berkay Kumlu, İsmail Can Fidan (Mehmet Aslanboğa dk. 68), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan Karadaş dk. 46) Ömer Nergiz (Kutay Bozkurt dk. 79) Ali Efe Çördek

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Abdulkadir Taşdan, Ahmet Çukadar, Yaşar Kavas, Alperen Elmas (Hüseyin Ekinci dk. 46), Kaan Mert Nasırcılar (Caner Kaban dk. 46), Murat Şimşek (Uğur Göktaş dk. 82), Gürkan Arslan, Batuhan Kazancı, Ziyahan Erbaşı (Fevzi Can Bozkuş dk. 64), Hüseyin Fıstıkcı, Taha Yeşilbaş (Burak Kenar dk. 87)

Goller: Muhammed Mustafa Yıldırım (dk. 18), Berkay Kumlu (dk. 83), Oğuzhan Efe Yılmaz (dk. 90) (Ankara Demirspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Yıldırım Ankara Demirspor Türkiye Kupası Efe Yılmaz Erciyes Güncel Futbol Spor

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