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Osman Şahin, Erciyes 38 FSK'da

Osman Şahin, Erciyes 38 FSK'da
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TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Çorum FK'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Osman Şahin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Çorum FK'dan Osman Şahin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü dış transferde bombayı patlattı. Mavi-siyahlılar 2025-2026 sezonunda 12 Bingölspor forması ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Osman Şahin'i transfer etti. Kayseri'ye gelen tecrübeli oyuncu mavi-siyahlı takım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Erciyes'imiz, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Osman Şahin'in kiralık olarak kulübümüze katılması için hem oyuncuyla hem de Çorum FK kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Şahin'in imza törenine MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'da katıldı. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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